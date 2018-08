Von Lena Bottlender im Speerwurf geschlagen zu werden, ist keine Schmach. Die Mainzerin hat bei deutschen Jugendmeisterschaften bereits Medaillen gewonnen, ihre persönliche Bestleistung liegt bei 49,90 Metern. Und weil die 20-Jährige bei den süddeutschen Meisterschaften in Walldorf ihrem Hausrekord einigermaßen nahe kam, durfte sich Emma Wörsdörfer vom TuS Wallmerod als „Beste des Rests“ fühlen, anstatt darüber enttäuscht zu sein, ihren Vorjahrestitel nicht verteidigt zu haben. Mit 43,44 Metern aus dem zweiten Versuch sicherte sich die Sechste der deutschen U 23-Meisterschaft diesmal Silber. „Mit der Platzierung bin ich zufrieden, aber ich ärgere mich über die Weite“, haderte die ehrgeizige Wörsdörfer, die in diesem Jahr in Hamm ihre Bestleistung auf 48,53 Meter steigerte und mit dieser Weite noch immer auf Rang 16 der deutschen Jahresbestenliste steht. Etwas spannender hätte sie den Kampf um die Goldmedaille gegen die überlegene Siegerin Bottlender schon gerne gestaltet.

Wie erwartet erreichte Wörsdörfer das beste Westerwälder Resultat im Rhein-Neckar-Kreis, wobei sich auch die vier anderen Teilnehmer – die ursprünglich ebenfalls gemeldeten Michelle Schmidt und Joshua Wagner fehlten verletzungsbedingt – ...

Lesezeit für diesen Artikel (349 Wörter): 1 Minute, 31 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.