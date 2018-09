Wieder Spanien, wieder eine große internationale Meisterschaft – und wieder drei Medaillen: Wenn Jennifer Gartmann in diesem Jahr in leichtathletischer Absicht auf die iberische Halbinsel aufbricht, dann schreibt die Westerwälderin Erfolgsgeschichten. Wie schon bei den Kontinentalmeisterschaften unter dem Hallendach von Madrid im März gewann Gartmann nun auch bei der Welttitelkämpfen unter freiem Himmel in Malaga drei Medaillen: eine silberne, zwei bronzene. „Es war eine tolle Weltmeisterschaft mit vielen Eindrücken und Ergebnissen, die mich freuen“, lautete ihr Fazit.

Die Höhr-Grenzhausenerin konzentrierte sich in erster Linie auf den Siebenkampf der Altersklasse W 40. Die Entscheidung, in der sie bereits 2017 EM-Silber und 2015 WM-Gold in Lyon gewonnen hatte. Die zweitägige Medaillenjagd ...

Lesezeit für diesen Artikel (379 Wörter): 1 Minute, 38 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.