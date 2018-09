Der LC Birkenfeld richtete im Rahmen eines Sportfestes im Stadion am Berg die Titelkämpfe des Leichtathletikverbandes Rheinland im 10.000-Meter-Lauf aus. Einziger Vertreter aus dem Westerwaldkreis war der Gemündener Ralf Bossert (TV Rennerod) im Trikot der LG Westerwald, der eine Zeit von 43:04,81 Minuten lief und sich nunmehr Rheinlandmeister im 10.000-Meter-Lauf der Altersklasse M 65 nennen darf. Es wurden zwei Meisterschaftsläufe ausgetragen. Insgesamt waren 29 Läufer und Läuferinnen am Start, wovon vier das Rennen nicht beendeten. Bossert setzte sich gegen zwei Mitstreiter seiner Altersklasse durch. Mit seiner Zeit führt er die Bestenliste M 65 an.

Sieger wurde ein gern gesehener Läufer im Westerwald, nämlich Thierry van Riesen (TuS Horhausen), der sich in 35:21,60 Minuten den Meistertitel holte. kt

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.