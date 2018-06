Sabrina Mockenhaupt darf sich seit Samstagabend Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Heim-Europameisterschaft in Berlin machen. Die Langstreckenläuferin lief im niederländischen Leiden über 10.000 Meter eine Zeit von 32:38,20 Minuten und unterbot die EM-Norm um 17 Sekunden. Die Siegerländerin vom LT Haspa Marathon Hamburg belegte hinter der Kenianerin Eva Cherono (32:34,03 Minuten) in einem vom Wind beeinträchtigten Rennen Platz zwei.

„Lieber agieren statt reagieren“, beschrieb Sabrina Mockenhaupt ihre offensive Herangehensweise. „Ob es reichen wird, wissen wir Ende Juni, aber es war ein sehr wichtiger Schritt für mich in die richtige ...

