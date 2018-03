Mann und Wagner sind zweimal die Nummer eins im Rheinland

Mit der Veröffentlichung der Nennungen der männlichen Jugend und der Männer in der Rheinland-Bestenliste 2017 der Leichtathleten ist die Auswertung abgeschlossen.

Fünfmal sind die Männer aus dem Leichtathletikkreis Westerwald in der Rheinland-Bestenliste 2017 vertreten. Norbert Hofmann (LG Westerwald) aus Weidenhahn sorgte als Dritter im 100 km-Straßenlauf in der Zeit von 10:56:08 Stunden als Seniorenläufer der Klasse M 75 für das beste Kreisergebnis auf dieser ungewöhnlichen Distanz. Zweimal Rang zwei gibt es für den Renneroder Leon Schwöbel, der für SSC Koblenz-Karthause startet, mit 17,51 Metern im Kugelstoßen und mit 59,10 Metern im Speerwurf.

Bei der männlichen Jugend U 20 verabschiedete sich Darius Mann von der LG Westerwald zur LG Rhein-Wied mit zwei ersten Plätzen. Im 200-Meter-Sprint lief er 22,49 Sekunden, und 49,01 Sekunden wurden auf der Stadionrunde von 400 Metern für ihn registriert und als Spitzenplatz eingestuft. Lorenz Candrix (LG Westerwald) sorgte mit Rang eins im Kugelstoßen und der Weite von 14,49 Metern dafür, dass die Leichtathletik-Abteilung des TuS Hachenburg sich langsam, aber sicher zur Westerwälder Stoß- und Werferhochburg gemausert hat.

Mit Khalef Basel hat sich ein syrischer Flüchtling im Trikot der WSG Bad Marienberg laufend integriert und platzierte sich im 3000 m-Lauf in der Zeit von 11:09,97 Minuten auf Rang sieben.

Auch Robert-Leon Pawlik kommt vom TuS Hachenburg und ist im Kugelstoßen im Trikot der LG Westerwald mit 15,27 Metern Rheinland-Bester. Mit der 5000-Gramm-Kugel stieß er zehn Zentimeter weiter als sein Vereinskollege Lorenz Candrix, der in der Saison 2016 mit 15,17 Metern Bester gewesen war. Felix Keser (LG Westerwald) behauptete sich auch 2017 im Hochsprung als Bester auf Verbandsebene mit 1,88 Metern, obwohl es vier Zentimeter weniger waren als im Vorjahr.

Joshua Wagner vom TuS Montabaur wurde in der zweiten Saisonhälfte durch eine Verletzung gestoppt, sonst wären mit Sicherheit seine Leistungen noch besser ausgefallen. So bleibt er aber mit 14,68 Sekunden Erster im 110 m-Hürdenlauf und ist auch im 400 m-Hürdenlauf in 59,58 Sekunden die Nummer eins im Rheinland.

Auszug aus der Rheinland-Bestenliste 2017:

Männliche Jugend U 18: 100 m: 5. Joshua Wagner 11,61 Sekunden; 7. David Hombach 11,64; 200 m: 5. David Hombach 23,71; 7. Alexander Merz 23,98; 800 m: 6. Leo Lange 2:10,81 Minuten; 2000 m-Hindernislauf: 2. Leo Lange 7:24,89; 110 m Hürden: 1. Joshua Wagner 14,68; 400 m Hürden: 1. Joshua Wagner 59,58; Hochsprung: 1. Felix Keser 1,88 m; Kugelstoßen: 1. Robert-Leon Pawlik 15,27 m; Diskuswurf: 4. Robert-Leon Pawlik 35,13 m.

Männliche Jugend U 20: 200 m: 1. Darius Mann 22,49 Sek.; 400 m: 1. Darius Mann 49,01 (alle LG Westerwald); 3000 m: 7. Khalef Basel (WSG Bad Marienberg) 11:09,79 Min.; Kugelstoßen: 1. Lorenz Candrix 14,49 m; 3. Robert-Leon Pawlik 12,90 m; Diskuswurf: 3. Lorenz Candrix 39,05 m; Speerwurf: 9. Lorenz Candrix 38,82 m (beide LG Westerwald).

Männer: 100 km Straßenlauf: 3. Norbert Hoffman 10:56:08 Stunden; Weitsprung: 9. Martin Maciejewski 6,32 m; Kugelstoßen: 10. Lorenz Candrix 12,33 m; Speerwurf: 7. Jens Doetsch (SV Niederelbert) 47,22 m; Fünfkampf: 9. Jens Doetsch 1861 Punkte. Klaus Wissgott