LG Sieg bei Landesmeisterschaft: Die eine oder andere Medaille ist in Ludwigshafen drin

Wenn es kurz nach dem Jahreswechsel um die ersten Leichtathletik-Medaillen geht, führt der Weg für die rheinländischen Springer, Läufer und Kugelstoßer nach Ludwigshafen. Dort ermitteln die Altersklassen U 18, U 20 sowie die Aktiven die ihre Hallenlandesmeister. Integriert sind wie gewohnt eine separate Rheinland-Wertung sowie Rahmenwettbewerbe der U 16-Jugend. Aus Reihen der LG Sieg stehen 26 Namen auf der Meldeliste (24 nehmen an den Meisterschaftskonkurrenzen teil), darüber hinaus gehen vier Staffeln auf die Rundbahn.

Männer, Frauen (Samstag): Jonas Mockenhaupt ist über 400 Meter der Serienmeister. Dreimal nach Gang gewann der Niederfischbacher des Landestitel. Diesen zu verteidigen, wird allerdings schwer, weil die Konkurrenz unter anderem mit Fabian Bürckel und Alexander Lahr stark ist. Zu den Medaillenanwärtern zählt der 23-Jährige aber sehr wohl. Seine Schwester Anna-Lena versucht über die gleiche Distanz ihre Hallenbestzeit zu knacken. Auch Benjamin Neef wird über die zwei Hallenrunden mit von der Partie sein.

Gewohnt groß sind die Teilnehmerfelder auf den Sprintstrecken, wo auch die LG Sieg mit Michael Pees, Sarah Eichenauer, Julia Trapp, Michelle Schneider und Patrizia Müller gut aufgestellt ist. Die beim Sportfest in Frankfurt-Kalbach gezeigten Leistungen belegen, dass die Frühform passt, aber mit Sina Mayer, Jessica Roos, Roger Gurski, Christian Kiemstedt, Pascal Kirstges und Co. wird die Luft an der Spitze sehr dünn. Endlaufteilnahmen wären schon ordentliche Ergebnisse. Als Staffel-Teams sind die Quartetts der LG Sieg immer für Medaillen gut, auch wenn krankheits- und formbedingt nicht die Bestbesetzung zur Verfügung steht. Über 800 Meter sind Theresa Schmitt, Laura-Christin Kring und Julika Schlosser (auch 3000 Meter), über 1500 Meter Kibreab Birhane.

U 20, U 18 (Sonntag): Eigentlich wollte Lea Lemke auf die deutsche Hallenmeisterschaft für Mehrkämpfer hinarbeiten, aber weil sich kein Ausrichter fand, wurde diese durch den Deutschen Leichtathletik-Verband schweren Herzens abgesagt. Lemke nutzt Ludwigshafen nun als Standortbestimmung und hat sich Starts über 60 Meter, 60 Meter Hürden und im Hochsprung vorgenommen. In den letzten beiden Disziplinen könnte sie etwas reißen. Ihre Wissener U 18-Gefärtinnen Franka Hassel (60 Meter, 60 Meter Hürden), Katharina Weller und Nele Schneider (beide 60 Meter Hürden, Weitsprung, Kugelstoß) und Clara Schmidt (200 Meter) richten das Augenmerk auf die eine oder andere Endkampfplatzierung. In der nächsthöheren Altersklasse sprinten Hannah Wagner und Antonia Fischer mit. Die längste Strecke hat sich Emma Behner über 800 Meter vorgenommen.

Die U 18-Jungen der DJK Betzdorf laufen unter anderem mit Lucas Moritz Schuhen auf, der erstmals die 400 Meter in Angriff nimmt. Er gehört mit seinen Bestzeiten über 200 und 300 Meter zur LVR-Spitze und hat trotz leichten Trainingsrückstands gute Chancen im Weitsprung, wo auch seine Hallenbestleistung mittlerweile deutlich über sechs Metern liegt. Für Nick Robin Cronrath (60 Meter Hürden) und Fabrizio Mühlon (60 Meter und 200 Meter) hängen die Trauben hoch. Gemeinsam mit Máté Kärcher bilden sie als Hochstarter eine U 20-Staffel. Auch die Mädchen müssen sich mit älterer Konkurrenz melden: Die U 18-Athletinnen Franka Hassel, Lea Lemke, Clara Clara Schmidt und Katharina Weller stehen gemeinsam mit Hannah Wagner und Antonia Fischer für einen Staffeleinsatz Gewehr bei Fuß. Für den Titel wird es kaum reichen. Die Frauen der LG Rhein-Wied mit Sophia Junk und Maja Höber laufen auf nationalem Top-Niveau. red/rwe