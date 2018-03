Klassensiege für Janke und Hoffmann

Aus unserem Archiv

Köln-Porz

Beim ersten lauf der 34. Winterlaufserie des LSV Porz waren einige Westerwälder Läufer auf der Zehn-Kilometer-Strecke am Start und holten zwei Klassensiege. Dietmar Janke (LG Westerwald) war unter den 508 Finishern (154 Frauen und 354 Männer) nach 49:53 Minuten im Ziel und wurde damit Klassensieger der Senioren M 65. Sein Vereinskamerad Norbert Hoffmann sicherte sich nach 51:48 Minuten den Erfolg in der Kategorie M 75. Schnellster Westerwälder Läufer war in starken 39:10 Minuten Dominik Neitzert (TuS Weitefeld-Langenbach) als Siebter der Männerklasse. Die einzige Westerwälder Starterin war Sigrid Hoffmann (LG Westerwald), die nach 46:57 Minuten zu Rang vier der Seniorinnen W 50 lief.