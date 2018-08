Es spricht für die Einstellung zu ihrem Sport, dass ein großes Aufgebot von rund 20 Leichtathleten der LG Westerwald am Samstag die Rheinland-Meisterschaft der Altersklassen U 20 und U 16 in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Angriff nehmen will. Man könnte es ihnen nicht verdenken, wenn der eine oder andere ein freies Wochenende bevorzugen würde, weil die Zahl der Wettkämpfe in diesem Jahr einmal mehr enorm hoch war und der Termin der bevorstehenden Titelkämpfe zwei Wochen nach den Sommerferien doch arg aus der Reihe fällt. Aber der Terminkalender war im Frühsommer eben so prall gefüllt, dass die Unter-16- und Unter-20-Jährigen lange warten mussten, bis sie im Apollinaris-Stadion nun endlich auf ihre Kosten kommen. Die Liste der Gemeldeten geht über das 14-, 15-, 18- und 19-jährige Stammpersonal hinaus: Die Westerwälder Vereine werden ein halbes Dutzend Hochstarter ins Rennen schicken, für die es gegen zum Teil drei Jahre ältere Konkurrenten ums Sammeln von Erfahrungen geht. So wird man unter anderem sehen, wie sich Lorena Lindemann (TuS Hachenburg) als U 18-Rheinlandmeisterin im Dreisprung gegen die Älteren schlägt. „Aber auch für sie ist eine Medaille möglich, wenn sie ihr Potenzial abruft“, glaubt Trainer Timo Candrix.

Die Läufer, Springer und Werfer im grünen Trikot waren es selbst, die die Messlatte hoch gelegt haben. Mitte Juni schrieben sie bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft in Hamm mit fünf Titeln, vier ...

Lesezeit für diesen Artikel (258 Wörter): 1 Minute, 07 Sekunden

