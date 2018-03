In Ludwigshafen Landestitel holen – Candrix, Wagner und Co. zählen zu den Favoriten

Die ersten Erkenntnisse über ihre Frühform haben sie bei dem einen oder anderen Hallensportfest bereits gewonnen, die erste richtige Standortbestimmung des Jahres steht am Wochenende an. Dort, wo sie sich dieser immer kurz nach dem Jahreswechsel stellen: Die rheinländischen Leichtathleten von der U 18 bis hin zu den Aktiven treffen sich in Ludwigshafen und kämpfen bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft mit integrierter LVR-Wertung und Rahmenwettkämpfen der U 16 um die ersten Titel-Meriten in 2018.

Die Männer und Frauen sowie U 16-Jugendlichen haben am Samstag Vorrang, die U 18- und U 20-Klasse sind am Sonntag an der Reihe, und auf diesen Tag konzentriert sich die Beteiligung aus dem Westerwaldkreis. Elf Sportler haben für 17 Konkurrenzen gemeldet und wollen sich den einen oder anderen Treppchenplatz sichern. Joshua Wagner zum Beispiel, der seine langwierige Verletzung aus der vergangenen Saison auskuriert hat und beim Sportfest in Frankfurt-Kalbach bereits in den Fokus sprintete. „Joshua ist schon sehr gut drauf“, sagt Trainer Josef Franz über das Sprinttalent der LG Westerwald, das in seinem ersten U 20-Jahr in Ludwigshafen über 60 Meter, 200 Meter und 60 Meter Hürden an den Start gehen will. „Die Priorität liegt dabei auf dem Hürdensprint. Hier ist ein vorderer Platz möglich“, weiß Franz, zumal sein Schützling über diese Distanz schon die Norm für die deutsche Hallenmeisterschaft in der Tasche hat. Ebenfalls in die U 20 aufgerückt ist mit dem Jahreswechsel Hochspringer Felix Keser vom SC Selters. Vor zwei Wochen steigerte er in Leverkusen seine Hallenbestleistung auf 1,89 Meter. „Ein Platz auf dem Treppchen wäre eine tolle Sache und ein gutes Ergebnis, weil die Konkurrenz sehr stark ist“, weiß Vater und Trainer Jürgen Keser. Unter anderem kann sich der 17-Jährige mit Tomas Janda messen. Der deutsche U 18-Vizemeister von 2015 ist der ausgemachte Favorit.

In ähnlicher Position wie Janda findet sich Lorenz Candrix wieder, der nach gemeistertem Abiturstress im U 20-Kugelstoßen vorne mitmischen möchte. Er führt das Kugelstoß-Trio des TuS Hachenburg an, das der zuletzt verletzte Robert-Leon Pawlik und Sophie Schiffmann (U 18) komplettieren. „Auch für Sophie ist eine Medaille möglich. Sie hat in diesem Winter schon über zwölf Meter gestoßen“, berichtet Trainer Timo Candrix, der zudem Jakob Utsch über 400 Meter der U 18 zumindest in der Rheinlandwertung etwas zutraut.

Die längste Hallenstrecke in Ludwigshafen geht Leo Lange an, der neben dem 1500-Meter-Lauf für den U 18-Weitsprung seine Meldung abgegeben hat. Unter dem Motto „Wettkampferfahrung sammeln“ stehen die Meisterschaften für die U 16-Sprinterinnen Paulina Noll, Maren Tillmanns und Hui Bing Hu. Komplettiert wird das Westerwälder Aufgebot durch Isabell Aller (Kugelstoß).

Jennifer Schmelter wollte ebenfalls am Rhein starten, weil dort aber kein Lauf über ihre Altersklassen-Hürden möglich war, entschied sie sich mit Blick auf die Vorbereitung auf die deutsche Meisterschaft und die Senioren-EM für eine Teilnahme am Meeting in Stadtallendorf. René Weiss