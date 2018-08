Bei der 21. Auflage des Maare-Mosel-Laufs hatten sich drei Westerwälder Starter für den Halbmarathonlauf angemeldet. Die anspruchsvolle Strecke mit Start und Ziel in Gillenfeld führt über ein 30 Meter hohes Viadukt und durch einen 560 Meter langen Tunnel und weist die eifeltypischen Höhenunterschiede auf. Der M 55-Starter Karsten Schmidt kam mit den Begebenheiten gut zurecht und kam unter den 292 Läufern auf Rang 92 ins Ziel. Er lief 1:42:49 Stunde, das war Rang fünf in seiner Klasse. Andre Görg (Team Triathlon Dreikirchen) erreichte nach 1:43:45 Stunde als Zwölfter der Kategorie M 45 den Ausgangspunkt in Gillenfeld, sein Vereinskamerad Wolf-Jürgen Groß lief in 1:44:11 zu Rang fünf der Senioren M 60.

Beim 12. Panoramalauf des TuS Königshofen in Niedernhausen holte sich Peter Glaser (Münz Lauftreff Montabaur) über fünf Kilometer in 28:24,3 Minuten Rang zwei der Seniorenklasse M 60. Rang drei gab es ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.