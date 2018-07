Der Silberrausch an den ersten beiden Tagen der deutschen Seniorenmeisterschaften in Mönchengladbach freute Jennifer Gartmann natürlich, aber nach drei zweiten Plätzen wollte die M 40-Leichtathletin des TuS Montabaur doch noch gerne einmal einen draufsetzen und schaffte das über 200 Meter nach dem erwarteten Zweikampf mit Daniela Klieche. Die hat zwar eine deutlich bessere Bestzeit als Gartmann über die halbe Stadionrunde, aber diesmal setzte die Westerwälderin den goldenen Schlusspunkt. Auf den letzten 70 Metern setzte sie sich von ihrer Gold-Staffel-Kollegin von der EM in Dänemark aus dem vergangenen Jahr ab und sprintete zum Titel. „Als Mehrkämpferin macht es Spaß, bei den Spezialistinnen vorne mitzumischen“, sagte Gartmann nach dem Gewinn ihrer Goldmedaille.

Für ganz nach vorne reichte es also über 200 Meter, aber auch mit den zweiten Rängen im Hürdensprint mit Saisonbestleistung von 11,69 Sekunden, im Hochsprung mit 1,50 Meter und über ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.