Die Leichtathletik-Freiluftsaison 2018 ist noch jung, aber einige Sprinter und eine Werferin der LG Sieg haben bereits jetzt für Aufsehen gesorgt. Beim DJK-Bundessportfest in Meppen trumpften die Aktiven der DJK Betzdorf und der DJK Herdorf mit sieben ersten Plätzen auf und stellten zudem zwei der erfolgreichsten aller Leichtathletinnen: Anna-Lena Mockenhaupt und Anna Ermert brachten drei Goldmedaillen mit. Mockenhaupt gewann die 100 Meter in 12,86 Sekunden, die 400 Meter in persönlicher Bestzeit von 59,37 Sekunden und zählte zudem zur Frauen-Sprintstaffel, die ebenfalls der Konkurrenz enteilte. Mockenhaupt, Anna Ermert, Sara Prinz und Lea Weller brauchten 50,70 Sekunden und hatten anderthalb Sekunden Vorsprung. Ermert gewann über 200 Meter (27,55 Sekunden) der U 20 konkurrenzlos und teilte sich den Spitzenplatz auf der halb so langen Distanz mit Julia Claßen (beide 12,99 Sekunden).

Keine Zweifel aufkommen ließ U 20-Werferin Britta Kebschull, die sich um sechs Meter steigerte und mit 35,32 Metern sehr zufrieden war. Fest in Westerwälder Hand befand sich die 400-Meter-Strecke. Neben Anna-Lena Mockenhaupt ...

