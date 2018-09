Dass es für den ersten und zweiten Platz nicht mehr reichen wird, das wusste Jonas Mockenhaupt bereits vor der Abschlussdisziplin der Leichtathletik-Rheinlandmeisterschaft im Fünfkampf in Bad Ems. Zu viel hatte der Niederfischbacher vor allem im Speerwurf auf den Bad Emser Lorenz Kristja und mit dem Diskus auf Johannes Nickel von der TuS Niederneisen eingebüßt. Aber der 400-Meter-Spezialist von der LG Sieg wollte zumindest eine Medaille mit nach Hause nehmen, und so nahm er über die harten 1500 Meter die Beine in die Hand, zog dem Feld davon und erreichte sein Ziel mit der Bestzeit von 4:34,96 Minuten. Mockenhaupt absolvierte die dreidreiviertel Runden durch das Silberaustadion 22 Sekunden schneller als Lars Mesloh, drehte somit den 113 Punkte-Rückstand in einen Vorsprung von 16 Zählern und verdrängte somit den Vizemeister des Vorjahres und Meister von 2016 auf den letzten Drücker von den Podiumsplätzen. 2805 Punkte standen für den Westerwälder in der Ergebnisliste.

An der Spitze behauptete sich der Favorit. Johannes Nickel (3188) siegte mit einem Vorsprung von 376 Punkten auf Lorenz Kristja. Der zweitplatzierte Lokalmatador erreichte zwar die besten Ergebnisse im Weitsprung ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.