Änderungen beim Wäller Lauf-Cup

Aus unserem Archiv

Der Wäller Lauf-Cup geht 2018 schon in sein zehntes Jahr. Die Idee, mehrere Westerwälder Veranstaltungen mit ihrer 10 km-Laufstrecke in einem Cup zusammenzuführen sollte den Läuferinnen und Läufern einen zusätzlichen Anreiz geben, möglichst viele der Läufe in einem Jahr zu besuchen. Die Anzahl der Veranstalter hat im Laufe der Jahre mehrmals gewechselt, und auch für 2018 gibt es hier Bewegung, weil zwei Veranstalter – hauptsächlich aus Helfermangel – ihre Veranstaltung abgesagt haben. Den Oberwaldlauf in Selters und den Töpfermarktlauf in Ransbach-Baumbach gibt es bis auf weiteres nicht mehr. Glücklicherweise konnte die Verbandsgemeinde Westerburg (Tourist-Info WällerLand) zusammen mit dem TV Westerburg gewonnen werden, mit dem Westerwaldsteiglauf, der am 3. Oktober schon zum achten Mal ausgetragen wird, im Jubiläumsjahr beim Wäller Lauf-Cup mitzumachen. Somit wird es im zehnten Jahr auch zehn Veranstaltungen geben – beginnend am 21. April in Neuhäusel und endend am 20. Oktober beim Löwenlauf in Hachenburg.