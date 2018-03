Super-Lukas stößt die Kugel auf starke 18,77 Meter

Aus unserem Archiv

Ludwigshafen

Eine Superleistung bot Dennis Lukas von der LG Idar-Oberstein bei den Rheinland- und Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Leichtathleten in Ludwigshafen. Mit der hervorragenden Leistung von 18,77 Meter wurde er Landes- und Rheinland-Meister im Kugelstoßen bei den Männern. Mit seinem zweiten Stoß verbesserte er nicht nur seine persönliche Bestleistung um 66 Zentimeter, die Konkurrenz war auch nicht mehr in der Lage zu kontern, so dass der Zweitplatzierte mehr als 2,50 Meter hinter Lukas lag. Noch niemand im Kreis Birkenfeld hat jemals eine Kugel weiter gestoßen als Lukas.