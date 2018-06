Michael Schwarz gewann bei den südwestdeutschen Senioren-Meisterschaften in Trier, die gleichzeitig die Titelkämpfe des Rheinlands waren, mit 1,10 Metern den Hochsprung der Altersklasse M75. Über 100 Meter belegte der Leichtathlet des VfL Bad Kreuznach in 17,69 Sekunden ebenso den dritten Platz wie über 200 Meter in 38,23 Sekunden. Im Weitsprung wurde er mit 2,88 Metern Vierter. Zweimal Silber sicherte sich sein Vereinskollege Peter Ovie – ebenfalls M75 – mit 9,54 Metern im Kugelstoßen und 29,57 Metern im Diskuswurf. Zweifacher Vizemeister wurde auch Peter Zimmermann. In der Wertung M65 verbesserte er dabei über 800 Meter seine Jahresbestzeit auf 3:28,43 Minuten. Für die 1500 Meter benötigte er 7:04,41 Minuten.

Jens Bruska (M50) vom TV Hahnenbach steigerte im Speerwurf den Vereinsrekord um 2,02 Meter auf 41,48 Meter. Damit belegte er Platz zwei und qualifizierte sich für die Senioren-DM. Bronzemedaillen sicherte ...

