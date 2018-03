Silvesterlauf der TuS Waldböckelheim: Matsch verstärkt den Trail-Charakter

Der Silvesterlauf der TuS Waldböckelheim hat Tradition. Bereits zum 41. Mal ging es am letzten Tag des Jahres sportlich rund. Dabei warteten die Waldböckelheimer mit einigen Neuerungen auf.

Starker Nachwuchs: Henrieke Dieckmann (rechts) gewinnt über 600 Meter, daneben läuft Lukas Bachmann vom TV Odernheim.

Foto: Klaus Castor

Da wäre zum einen die zeitliche Straffung. Die beiden Hauptläufe über fünf und zehn Kilometer wurden im Abstand von zehn Minuten gestartet, sodass Doppelstarts wie in der Vergangenheit nicht mehr möglich waren. Eine Ausnahme gab es: Stefan Wurdel von den Soonwaldkeilern lief zunächst die 5000 Meter, die er hinter Nelson Rück (Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach) als Gesamt-Zweiter abschloss. Kaum im Ziel angekommen, drehte er schon wieder ab und absolvierte auch noch die neue Trailstrecke – sozusagen als Schlussläufer außer Konkurrenz. Als sich der Bad Sobernheimer zum zweiten Mal dem Zielbereich näherte, wurde er auf den letzten Metern von Rück begleitet. Obendrein zündeten die Organisatoren für Wurdel ein Abschlussfeuerwerk. Zuvor waren bereits für die Gewinner der beiden Hauptläufe Fontänen aufgestiegen.

„Die Leute wollen an Silvester nach Hause, und wir sind durch die zeitliche Veränderung auch früher fertig. Wir müssen mal abwarten, wie das klappt“, sagte Frank Kunter, einer der Organisatoren. Ihm war trotz seiner großen Erfahrung vor der 41. Auflage eine gewisse Anspannung anzumerken gewesen, denn er kümmerte sich auch um die Zeitnahme, die erstmals per Chip erfolgte. Umso froher war Kunter, dass die Technik mitspielte.

Eine weitere Neuerung betraf die lange Strecke. Sie war als Trail ausgeschrieben, war allerdings nicht wie geplant elf Kilometer lang, sondern nur zehn, weil ein Teilstück nicht genutzt werden durfte. Dennoch: Der neue Kurs, der sich aus verschiedenen Teilen der Vorjahre zusammensetzte, hatte es in sich. „Die Strecke ist anspruchsvoller als die alte, die Steigung ist länger. Aber es ist schöner zu laufen, ein ganz anderes Gefühl“, erzählte Wolfram Gomolak, der die Route mit ausgetüftelt und einen Tipp parat hatte: „Man muss mit seinen Kräften haushalten. Kopfplanung ist da sehr wichtig.“ Gelaufen wurde überwiegend auf unbefestigten Wirtschaftswegen, die durch die kräftigen Niederschläge aufgeweicht und matschig waren und den Trail-Charakter noch einmal verstärkten.

Und wie kam der Kurs an? „Es hat Spaß gemacht. Nach dem vielen Regen und dem Wetter der vergangenen Tage wusste man, was kommt. Es war matschig, ließ sich aber trotzdem ganz gut laufen“, resümierte Lukas Polz. Er trug sich als erster Trail-Sieger in die Lauf-Geschichte ein, bewältigte den anspruchsvollen Kurs in 38:13 Minuten. Die Verfolger Markus Casper (Hunsrück Marathon/41:50) und Raimund Krzywik (VfL Bad Kreuznach/42:08) mussten den Argenthaler frühzeitig ziehen lassen. „Wahrscheinlich hätte ich mich mehr quälen können, aber zum Ende des Jahres muss das ja nicht sein“, erklärte der Sieger mit einem Schmunzeln. Polz machte übrigens den Doppelsieg der Lauffreunde Naheland perfekt, denn wie Nelson Rück trägt er das Lauffreunde-Trikot. Rück hatte die 5000 Meter in 17:17 Minuten gemeistert und somit Wurdel und Abdullahi Bare Kuulow vom TV Bad Sobernheim auf die Plätze verwiesen.

Schnellste Frau war Zane Grike (Lübbers-mpt) vor Iris Walter vom TV Meisenheim und Lauffreundin Anna Berwanger. Beim Trail erreichte Sabine Rech (LLG Hunsrück) als erste Frau das Ziel. Mit ihren 44:24 Minuten lief sie im Gesamtfeld auf einen starken fünften Rang. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Ellie Corazolla (ohne Verein) und Martina Jores vom TuS Monzingen.

Eine geplante und eine ungeplante Veränderung gab es auf der Strecke für den Nachwuchs. Die Kinder liefen dieses Mal am Sportheim den Berg hinauf. Dadurch kam es im unteren Bereich nicht zu Behinderungen mit an- und abfahrenden Autos. „Wir mussten die Strecke aber von 1000 Meter auf 920 Meter verkürzen, weil das letzte Stück wegen des Schlamms nicht zu laufen war“, berichtete Kunter. Für die jungen Athleten kein Problem, immerhin hatten sie wegen der Verlegung der Strecke einen steileren Anstieg zu bewältigen. Die Anstrengungen waren indes schnell vergessen – spätestens bei der Siegerehrung, bei der alle Kinder einen Pokal überreicht bekamen. Für die schöne Siegerzeremonie der Kleinen erhielten die Ausrichter viel Lob. Vielleicht auch ein Grund, warum sich die Kinderläufe größerer Beliebtheit erfreuten. Unter den 194 Läufern, die ins Ziel kamen, waren 60 Nachwuchssportler.

Dass die Organisatoren ein Herz für Kinder haben, wurde auch an anderer Stelle deutlich. Kunter: „Wir durften keine Startpistole benutzen, weil ein Kind Angst vor dem Knall hat.“ Also schickte Andreas Schmidt, der dieses Mal als Streckensprecher fungierte, die Läufer mit dem Startkommando „Auf die Plätze, fertig, los“ auf die Strecke. Noch eine Neuerung in Waldböckelheim...

Von unserer Mitarbeiterin Tina Paare