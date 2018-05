Mit knapp 100 Startern, die einzeln per Hand gezählt wurden fing es vor acht Jahren an. Jetzt zählt der Vatertagslauf in Rhaunen mit fast 300 Teilnehmern zu einem der größten Laufveranstaltungen im Kreis Birkenfeld. In einer Woche, am 10. Mai, steht nun die achte Auflage des Vatertagslaufs auf dem Programm. Gleich geblieben ist die Naturstrecke mit den Drei-, Fünf- und Zehn-Kilometer-Rundkursen und einem herausfordernden Endspurt-Einlauf.

Auf der exakt 3,46 Kilometer langen Schüler-/Kinder-/Anfängerstrecke ist nach 1,8 Kilometern und 35 Höhenmeter bereits der höchste Punkt erreicht und danach geht es nur abwärts. Ideal für junge Läufer bis ...

Lesezeit für diesen Artikel (335 Wörter): 1 Minute, 27 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.