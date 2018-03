Crosslauf des TVO ist auch ein Titelrennen

Am Sonntag richtet der TV Oberstein rund um den Weierbacher Sportplatz auf der Bein den zweiten Lauf der neunten OIE-Nahe-Crosslauf-Serie aus. Beginn ist um 14 Uhr mit der U8 (330 Meter). Es folgen um 14.20 Uhr die U10/U12 (920 Meter) und um 14.40 Uhr die U14/U16 (1320 Meter). Weiter geht es um 15 Uhr mit dem Mittelstreckenlauf (3960 Meter) der Altersklassen U18 und älter. Die Langstrecke (7920 Meter) der Frauen, Männer und Senioren beginnt um 15.45 Uhr. Für die Athleten aus dem Kreis Birkenfeld besteht eine zusätzliche Motivation, denn der Lauf wird ab der Altersklasse U12 als Kreismeisterschaft gewertet. Es liegen bereits mehr als 220 Anmeldungen vor. Interessierte können sich im Internet unter www.nahe-cross.de oder telefonisch unter 06784/980232 anmelden. Für Spätentschlossene werden am Sonntag noch bis jeweils eine Stunde vor Wettkampfbeginn Nachmeldungen angenommen.

Doch nicht nur die Läufer sind im Einsatz, auch weitere Leichtathleten sind gefordert. Denn kaum hat die Hallensaison begonnen, stehen auch schon die ersten Meisterschaften auf dem Programm. In der Ludwigshafener Leichtathletik-Halle am Südweststadion, wo am Wochenende die Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaften mit separater Rheinlandwertung stattfinden, geht ein starkes Aufgebot der LG Idar-Oberstein an den Start. Bei den Männern ist der Kugelstoßer Dennis Lukas, der im vergangenen Jahr beide Titel gewann, auch dieses Mal wieder im engeren Favoritenkreis. Sein Vereinskamerad Maurice Machwirth (U20) möchte ein Wörtchen bei der Vergabe der Medaillen über die 1500 Meter mitreden. Für das LAZ Birkenfeld geht Luisa Georg über die 60 und 200 Meter an den Start. Ambitioniert reisen zudem Laura Elges, Lina-Marie Elges Jan-Niklas Mang, Steven Popp, Niclas Mildenberger sowie Sandrine, Leon und Achim Pontius (alle LG Idar-Oberstein) nach Ludwigshafen.