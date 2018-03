Bad Kreuznacher Silvesterlauf: Zwei Tiedje-Schützlinge aus Eritrea siegen

Eines der ersten Feuerwerke am Silvestertag bekamen die Athleten beim 41. Silvester-Crosslauf auf dem Bad Kreuznacher Kuhberg geboten. Mit Funken und Sternenregen wurden die Sportler von den Red Rock Runners und dem TC Han Kook Bad Kreuznach, die die Großveranstaltung wieder gemeinsam stemmten, auf die anspruchsvolle Strecke geschickt – wahlweise über fünf oder zehn Kilometer.

Lauffreunde-Power: Nelson Rück (Nummer 196) gibt beim Bad Kreuznacher Silvesterlauf Gas. Für ihn geht es um den Lauf-Liga-Gesamtsieg, den er sich am letzten Tag des Jahres 2017 erneut holt. Auch seine Teamkollegen Johann von Buch (188) und Jan-Philipp Pflügl (189) sind schnell unterwegs.

Foto: Klaus Castor

Dabei hatten die Läufer zum Jahresabschluss nicht nur mit dem welligen Kurs zu kämpfen, der einige Anstiege und steile Bergab-Passagen beinhaltete, sondern auch mit dem Untergrund. Nach den kräftigen Niederschlägen der vergangenen Wochen war es stellenweise sehr matschig, sodass erhöhte Aufmerksamkeit vonnöten war.

Das erging Hobbyläufern ebenso wie den Spitzenleuten, wie Stefan Wurdel (Soonwaldkeiler) bestätigte: „In den Kurven, in denen Laub und Matsch ist, muss man aufpassen. Aber die Streckenposten haben rechtzeitig gewarnt.“ Ins Rutschen war auch Nelson Rück von den Lauffreunden Naheland Bad Kreuznach gekommen, der gemeinsam mit Wurdel und Martin von Roeder (LDR Bad Kreuznach) noch um den Sieg in der Kreuznacher Lauf-Liga kämpfte. „Ein Mal hätte ich fast gelegen“, verriet Rück und ergänzte: „Man muss bei den Bedingungen aufpassen, dass man nicht umknickt.“ Doch die Schlammschlacht zum Jahresabschluss hatte auch ihren Reiz. Das Führungs-Trio der Lauf-Liga jedenfalls schonte sich nicht, schließlich ging es auf der 5000-Meter-Strecke um wertvolle Punkte für die Lauf-Liga. Rück kam nach 16:49 Minuten als Zweiter ins Ziel und verkürzte damit seinen Rückstand auf Wurdel, der hinter von Roeder Vierter des Gesamtfeldes wurde, bis auf einen Zähler (siehe auch „Nelson Rück krönt Aufholjagd“).

Den Sieg auf dem Kuhberg sicherte sich einer der Premierengäste: Selama Tesf Amariam Estopia. Der junge Mann kam 2015 aus Eritrea nach Deutschland und hat erst im April beim TV Alzey mit dem Laufen begonnen. „Er hat Talent“, bescheinigte ihm sein Coach Hans-Peter Tiedje, der sein Wissen zudem bei den Lauffreunden Naheland weitergibt. Auch Rück weiß um die Schnelligkeit des Afrikaners, beide trainieren ab und an gemeinsam. Dieses Mal hatte der Eritreer die Nase vorn, war 28 Sekunden schneller unterwegs als Rück. Auch auf der Langdistanz siegte ein Flüchtling, der beim TV Alzey trainiert. Miebale Ademicale spulte die zehn Kilometer in 33:06 Minuten ab und hatte einen satten Vorsprung auf den zweitplatzierten Fabian Fiedler (35:21). Der Sieg hätte noch deutlicher ausfallen können, doch Ademicale, der in seinem Heimatland dem Nationalteam angehörte, kam kurzzeitig vom Kurs ab, wie Trainer Tiedje berichtete: „Miebale hat sich verlaufen, wurde nach rund 500 Metern zurückgerufen.“ Der glanzvollen Vorstellung des Eritreers tat das keinen Abbruch.

Für Fiedler war der Lauf ein versöhnlicher Jahresabschluss nach langer Durststrecke. „Ich war in den vergangenen zwei Jahren mehr verletzt als gesund. Seit sechs Monaten bin ich beschwerdefrei, habe aber noch nichts Schnelles trainiert“, erzählte der Weinsheimer, der derzeit in Osnabrück lebt, im Mai aber wieder in die Heimat zurückkehren wird.

Talentierte Vertretung: Ben Becker (links) springt für seinen verletzten Vater Jan ein.

Foto: Tina Paare

Apropos Verletzung: Wegen einer solchen war Jan Becker – er gehört zur Gruppe der „Ex-Sonntagsläufern mit Zuwachs“ – zum Zuschauen gezwungen, wurde auf der Strecke aber bestens von seinem Sohn Ben vertreten. Der Achtjährige absolvierte seinen allerersten Lauf mit Bravour in 31:40 Minuten und hatte obendrein großen Spaß. Gut möglich, dass sich Ben künftig in die große Schar der Silvesterlauf-Begeisterten einreiht.

Die Organisatoren jedenfalls waren vollauf zufrieden. Zu den 284 Voranmeldungen kamen noch einmal gut 200 Nachmeldungen, sodass die Meldezahl auf 493 anstieg. 456 Sportler überquerten schließlich die Zielmatten. „Das ist Wahnsinn“, sagte Guido Müller von den Red Rock Runners. Er fügte an: „Viele Kurzentschlossene machen morgens den Rollladen hoch und gucken, wie es aussieht.“ Da es nicht regnete und die Temperaturen sehr mild waren, entschieden sich etliche zu einem spontanen Start. Störend war lediglich der kräftige Wind. Deshalb hatten die Organisatoren die Start- und Zielanlage erst kurz vor dem Wettkampf aufgebaut, musste dafür ab 6.30 Uhr eine Frühschicht einlegen. Während der Veranstaltung kümmerten sich dann 35 Helfer um einen reibungslosen Ablauf.

Das Engagement wissen die Athleten zu schätzen, für viele gehört es einfach dazu, das Jahr sportlich auf dem Kuhberg ausklingen zu lassen. Beispielsweise für Iris Walter vom TV Meisenheim. „Es ist anspruchsvoll. Geschont habe ich mich nicht, ich musste alles geben“, erzählte die Meisenheimerin. Bis Kilometer vier war sie gleichauf mit Meret Joeris, doch dann musste das Talent des MTV Bad Kreuznach wegen gesundheitlicher Probleme abreißen lassen. Und so war Iris Walter zum fünften Mal in Folge die schnellste Läuferin auf dem Bad Kreuznacher Kuhberg und entschied sich spontan, im Anschluss auch noch in Waldböckelheim anzutreten.

Von unserer Mitarbeiterin Tina Paare