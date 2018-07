Die Stars der gastgebenden LG Rhein-Wied machten sich rar beim sechsten Deichmeeting für Mehrkämpfer und andere Leichtathleten. Kai Kazmirek aus St. Sebastian, der WM-Dritte im Zehnkampf, bereitet sich bekanntlich in der Nähe von Berlin auf die Europameisterschaft im August vor, 200-Meter-Sprinter Roger Gurski aus Andernach ist verletzt, und auch Sophia Junk, gerade in Finnland U 23-Weltmeisterin mit der Sprintstaffel geworden, sagte ihren Start über 100 Meter beim „Heimspiel“ wegen einer Erkältung ab. Die Abiturientin aus Koblenz, die im Herbst auf Kazmireks Spuren eine Ausbildung zur Polizeikommissarin beginnt, wollte drei Tage vor der deutschen Meisterschaft ihrer Altersklasse in Rostock, wo sie ihre Titel über 100 (am Freitag) und 200 Meter (am Sonntag) zu verteidigen hat, kein Risiko eingehen, mischte sich aber unter die rund 300 Zuschauer im Neuwieder Rhein-Wied-Stadion, schrieb Autogramme und beantwortete neugierige Fragen. Schnellster Rhein-Wied-Athlet war so Sprinter Pascal Kirstges, der den Einlagelauf über 100 Meter in 10,80 Sekunden absolvierte.

Maren Wilms, knapp 19-jährige Mehrkampfhoffnung des Gastgebervereins, bereicherte das erlesene Feld der Siebenkämpferinnen, sprang mit 1,69 Metern höher als je zuvor, zahlte aber im Diskuswurf und im abschließenden 150-Meter-Lauf Lehrgeld. ...

Lesezeit für diesen Artikel (701 Wörter): 3 Minuten, 02 Sekunden

