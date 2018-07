„Ich hatte schon etwas Respekt vor der Konkurrenz“, räumt Majtie Kolberg ein: „Ich war etwas müde im Kopf.“ Sie hatte ihren Saisonhöhepunkt bereits mit der U 20-WM, für ihre Gegnerinnen im 800-Meter-Finale bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock waren die nationalen Titelkämpfe der Höhepunkt der Saison. Aber am Ende setzte sich die Mittelstrecklerin der LG Kreis Ahrweiler im Sprint auf der Zielgeraden durch und holte den DM-Titel. „Wie immer“, beschreibt Majtie Kolberg den Plan für den Vorlauf: Kraft sparen, so viel wie nötig, so wenig wie möglich für den Einzug ins Finale leisten müssen. Das gelang ihr als Siegerin ihres Rennens in 2:15,52 Minuten souverän. „Das war ein guter Einstieg, um reinzukommen.“

Der Endlauf entwickelte sich zunächst zu einem Bummelrennen. „Ich hätte mir ein schnelleres Rennen gewünscht“, so Kolberg. Auch, weil die ärgsten Konkurrentinnen sich für einen Doppelstart über 800 und 1500 ...

Lesezeit für diesen Artikel (260 Wörter): 1 Minute, 07 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.