Kai Kazmirek ist für die Hallen-WM nominiert

Zu einem Qualifikationswettkampf war Kai Kazmirek nach Tallinn gereist. Mit ein paar Erkenntnissen von einem Testwettkampf kam er aus der estnischen Hauptstadt zurück. „Die Form ist noch nicht so, wie sie sein sollte“, sagt der Mehrkämpfer der LG Rhein-Wied. Mit 5903 Punkten im Hallensiebenkampf blieb er unter seiner Zielsetzung, sich für die Weltmeisterschaft Anfang März in Birmingham zu qualifizieren. Starten kann er dort aber dennoch. Am Montagnachmittag erhielt er die Bestätigung vonseiten des Leichtathletik-Weltverbandes (IAAF).

Geschafft: Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied darf bei der Hallen-Weltmeisterschaft Anfang März in Birmingham im Siebenkampf starten.

Foto: Wolfgang Birkenstock

Eigentlich ist das gar nicht so kompliziert mit den Qualifikationen in der Leichtathletik. Man muss vorher eine bestimmte Leistung erbringen und darf dann starten. Im Hallensiebenkampf bei der WM ist das ein wenig komplizierter. Zwölf Teilnehmer möchte der Leichtathletik-Weltverband IAAF gerne dabei haben: Die Top Fünf im Siebenkampf der aktuellen Hallensaison, die Top Fünf der vorigen Freiluftsaison im Zehnkampf, den Sieger der World Combined Events Challenge 2017 und einen Starter, der eine sogenannte Wildcard erhält. Nun kann es Überscheidungen aus beiden Listen geben, können Nationen mehrfach vertreten sein, der eine oder andere aus der Freiluft-Top-Fünf macht möglicherweise gar keine Hallensaison. Beim Russen Ilya Shkurenyov war zunächst nicht klar, ob er überhaupt starten darf, was sich nun erledigt hat, da er offenbar verletzt ist. Der Kanadier Damian Warner könnte als Zweiter der Challenge den Startplatz des ebenfalls verletzten Rico Freimuth vom SV Halle übernehmen … Das Ende vom Lied: In einer so gerechneten Weltrangliste von 2017 – die genannten Athleten stehen dort vor Kazmirek – würde der Mehrkämpfer aus St. Sebastian bei Koblenz unter die besten fünf rutschen und könnte daher zur WM eingeladen werden.

Kai Kazmirek und sein Trainer Jörg Roos hatten diese Option, die sich kurz vor dem Start in Tallinn herauskristallisierte, als so wahrscheinlich angesehen, dass der Siebenkampf für den 27-jährigen Vielseitigkeitsathleten vom Qualifikations- zu einem Testwettkampf mutierte und ihm auch die Motivation für die letzten „fünf Prozent“ gefehlt habe, wie er sagt. Und tatsächlich ist dieser Fall nun eingetreten. Am Montagnachmittag kam die E-Mail mit der Bestätigung der WM-Nominierung.

Kai Kazmirek trug in Tallinn die Startnummer 1. Am Ende wurde er dem gerecht, siegte mit 5903 Punkten, mit denen er momentan auf Rang zehn der Weltrangliste steht. Deutlich unter seiner persönlichen Bestleistung (6173) und gut 100 Punkte zu wenig, um sich auf diesem Weg zu qualifizieren.

Während er sich beim ISTAF Indoor eine Woche zuvor „fit und frisch gefühlt“ habe, habe es nun an Spritzigkeit gefehlt. In Berlin war er die 60 Meter Hürden in 8,09 Sekunden gelaufen, in Tallinn benötigte er 8,25 Sekunden. Die flachen 60 Meter wurden in bescheidenen 7,16 Sekunden gestoppt. „Das ist ein kleines Rätsel“, sagt Jörg Roos. Im Weitsprung passte der Anlauf nicht, der beste Versuch ging auf 7,22 Meter. „Aber die Sprünge waren eigentlich in Ordnung“, sagt Kazmirek. Das Kugelstoßen sei mit 14,36 Metern „normal“ gewesen.

Im Hochsprung kam er bis 2,04 Meter. „Die ersten Sprünge waren echt schlecht, dann habe ich reingefunden“, so Kazmirek. „Ich bin kein Hallenspringer“. Nur zwei Mal habe er in den vergangenen Monaten Hochsprung trainieren können, und das beim Trainingslager auf Teneriffa. Mangels einer dafür geeigneten Trainingshalle müsse er dafür nach Leverkusen fahren. Dennoch hat Jörg Roos gute Sprünge gesehen, gerade über 2,07 Meter, die sein Schützling drei Mal riss. „Nur das Timing hat nicht gepasst.“

Neben mangelnder Spritzigkeit machte ihm auch Schmerzen in der Kniekehle des rechten Beins zu schaffen. Das habe er bei den Sprints gespürt, aber auch beim Stabhochsprung. „Ich hatte deshalb riesige Anlaufprobleme“, berichtete Kazmirek. Daher war er mit den 4,98 Metern durchaus zufrieden. „Das war eigentlich vielversprechend, darauf kann man aufbauen.“ Das sieht sein Trainer ähnlich: „Die Technikelemente stehen.“ Komplettiert wurde der Siebenkampf durch 2:46,99 Minuten über 1000 Meter.

In dieser Woche will Kai Kazmirek die Probleme im Knie angehen. Die Teilnahme bei der deutschen Hallenmeisterschaft am übernächsten Wochenende in Dortmund sieht er nicht gefährdet. Kazmirek plant dort Starts im Hoch- und Weitsprung sowie eventuell mit der 4 x 200 Meter-Staffel seinen Vereins.

Von unserem Mitarbeiter Wolfgang Birkenstock