38. Silvesterlauf in Wehr: Verzicht auf Zeitnahme und auf Glühwein

Der schönste Weg, dem neuen Jahr Beine zu machen, führt über einen Rundweg mit vier Steigungen um den Laacher Kopf. Bereits zum 38. Mal haben die Lauffreunde Brohltal zu ihrem traditionellen Silvesterlauf nach Wehr eingeladen. „Die Bedingungen waren gut, die Teilnehmerzahl stimmte – wir sind zufrieden“, zeigte sich der Cheforganisator von den Lauffreunden Brohltal, Lars Bersheim, angetan von der Resonanz. Rund 300 Leichtathleten, Hobbyläufer, Senioren und Bambini sind an den Start gegangen.

Rund 300 Aktive haben an der 38. Auflage des Silvesterlaufs der LF Brohltal teilgenommen. Auch ohne offizielle Zeitnahme mangelte es nicht an sportlichem Ehrgeiz. Nicht nur der Sieger Thomas Gilberg (LG Rhein-Wied) lehnte den angebotenen Glühwein auf der Strecke jedenfalls dankend ab.

Foto: Vollrath

Damit alles glatt verläuft, hatten die Gastgeber laut Bersheim im Vorfeld jedes Mal einen „Wahnsinnsaufwand“ betrieben. Und der war nicht nur für ihn angesichts eigener beruflicher Belastungen zu groß geworden. Auch andere Vereinsmitglieder waren zeitlich stark eingespannt, sodass man sich dazu entschlossen hatte, den sportlichen Charakter des Laufs herunterzuschrauben und keine Zeitnahme mehr zu initiieren.

Im Start- und Zielbereich hing allerdings ein Bildschirm mit einer tickenden digitalen Uhr, auf der die Aktiven die gelaufene Zeit recht bequem ablesen konnten. Alles in allem sorgten unterdessen 45 Helfer aus den Reihen der Lauffreunde Brohltal, vom Roten Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr für einen reibungslosen Ablauf.

Ob dann nicht doch möglicherweise der fehlende Wettkampfcharakter beim 38. Silvesterlauf so manchen Sportler ferngehalten hat? Auch wenn im vergangenen Jahr noch 430 Aktive am Start waren, mochte sich Bersheim auf diese Sichtweise nicht einlassen: „Unser Konzept ist aufgegangen. Letztendlich sind wir sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Die Resonanz der Läufer war rundum positiv.“

Mit der Veränderung habe man klar dokumentiert, dass es bei diesem Silvesterlauf alleine um das sportliche Miteinander gehe, bei dem es nicht auf Minuten oder Sekunden ankomme, wobei ein breites Leistungsspektrum angesprochen werde vom Hobbyläufer bis hin zu ambitionierten Athleten.

In der Mittagszeit war es dann auch rammelvoll auf dem Platz vor der Kellerei. Von Sonne keine Spur, es nieselte, der Wind pfiff bei elf Grad, als es Ortsbürgermeister Berthold Doll im Zentrum von Wehr krachen ließ und den Startschuss abgab. 41 Minuten und 16 Sekunden später lief Thomas Gilberg im Trikot der LG Rhein-Wied über den Zielstrich. Kein Konkurrent war in Sicht, als er den historischen Platz nach 10.500 Metern erreichte. „Eine gute Zeit für mich“, freute sich dann auch der 48-Jährige. „Ich bin froh, dass alles so gut geklappt hat – feiern tue ich natürlich heute Abend“, meinte er.

Es sei kein einfaches Terrain gewesen, stellte der austrainierte Sportler fest: „Die Bedingungen waren aber einfach optimal – auch wenn ich zwischendurch auf den angebotenen Glühwein verzichtet habe“, meinte Gilberg nach dem Zieleinlauf schmunzelnd. Der 48-Jährige von der Leichtathletikgemeinschaft Rhein-Wied war allemal sehr zufrieden: „Auch die Organisation war wieder einmal sehr gut, da hat alles gepasst.“

Bei den Frauen schnitt Diana Hellebrand aus Koblenz mit einer Zeit von 48:51 Minuten beachtlich ab. Auch die Koblenzerin lobte die „super Organisation“ und die gelungene Mischung aus attraktiver Lauf- und Walkingstrecke. „Die äußeren Bedingungen waren gut, der Silvesterlauf war ein Vergnügen. Wehr hat wieder einmal großen Spaß gemacht“, stellte Hellebrand klar.

Die jüngsten Sportler waren an der Kellerei zuerst an der Reihe. Schlag 11.15 Uhr hieß es für zehn Bambini: Drei, zwei, eins – los zum Silvesterlauf. Dabei sein ist alles. Spaß und Freude am Laufen standen auch bei den Schülern im Vordergrund. Etwas ratlos machte hingegen die Resonanz. Nur fünf junge Läufer hatte sich in die Meldeliste der Schüler eingetragen. Über 5000 Meter setzte sich bei den Männern Tobias Walter (20:17 Minuten) souverän durch. Der 27-jährige Wassenacher gewann zum ersten Mal in Wehr. „Auch wenn ich vom Start weg allein vorausgelaufen bin, war’s für mich ein perfekter Lauf“, erzählte Walter. Während des Rennens habe auch er vorsichtshalber auf den angebotenen Glühwein verzichtet, dafür gönnte er sich am Ende in aller Ruhe und im Schatten der Kellerei einen heißen Tee zum Ausklang.

Bei den Frauen dominierte die 16-jährige Sarah Gilles (Burgbrohl) in 23:20 Minuten. „Das Rennen war für mich wie jedes Jahr die pure Herausforderung. Dieser Gedanke von bergauf und bergab – das ist jedes Jahr aufs Neue Kopfsache“, ließ Sarah Gilles wissen. Allerdings mischten sich bei ihr auch schmerzliche Gefühle unter. Sie habe ihrem jüngst verstorben Trainer versprochen, beim Silvesterlauf in Wehr an den Start zu gehen. „Um die Trauer zu überwinden, bin ich in Gedanken an ihn so eine tolle Zeit gelaufen“, sagte sie.

Auf der fünf Kilometer langen Walkingstrecke war derweil Siegfried Preußner (Niederbreitbach, 24:50 Minuten) nicht vom Spitzenplatz zu verdrängen. „Hier ging’s zur Sache, das hat richtig Spaß gemacht – es gab sogar Glühwein auf der Hälfte der Strecke im Ausschank – lecker auf jeden Fall“, zeigte sich Preußner am Ende rundum zufrieden. Horst Bach