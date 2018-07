Gleich vier Mädchen vom Kreuznacher HC hatte Hockey-Landestrainerin Claudia Krafczyck für das U14-Turnier der Auswahlmannschaften in Wiesbaden nominiert. Mit Marie Steinbrecher, Alexi Dederichs (beide Abwehr), Emma Grumbach (Mittelfeld) und Laura Hilbert (Sturm) war der KHC beim Jahrgang 2004 in allen Teamblöcken vertreten. Beim Hans-Jürgen-Pabst-Pokal trat die Rheinland-Pfalz-Saar-Auswahl mit den Bad Kreuznacher Mädchen gegen vier Ländervertretungen aus dem Süden und der Mitte Deutschlands an. Dabei unterlag das RPS-Team gegen die starken Hessinnen 0:6 und gegen Baden-Württemberg 1:3. Gegen Bayern zeigte die Auswahl ihre stärkste Leistung. Die Gegnerinnen führten 1:0, doch der verdiente Ausgleich wollte nicht fallen. Das RPS-Team ließ zahlreiche hochkarätige Chancen und Strafecken ungenutzt. In der Schlussphase erhöhte Bayern per Konter noch auf 2:0. Gegen Mitteldeutschland setzte die RPS-Auswahl ganz auf Offensive und gewann klar mit 5:2. Einen Treffer steuerte Laura Hilbert bei. Auch Emma Grumbach, Marie Steinbrecher und Alexi Dederichs zeigten starke Leistungen. Alle vier hoffen, nach der Sommerpause für den U16-Kader nominiert zu werden.

Insgesamt gehören derzeit acht KHC-Spielerinnen dem RPS-U14-Kader an. Neben dem aktuell eingesetzten Quartett trainieren auch Emilia Rebelo, Anik Stache, Marie Richter und Theresa Vinals (beide Jahrgang 2005) jeden Montag von ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.