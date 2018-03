Springt erster Sieg heraus?

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Der Kreuznacher HC kann sich die theoretische Chance auf den Klassenverbleib in der Hockey-Regionalliga am heutigen Samstag (16 Uhr) selbst erhalten. Der KHC erwartet in der IGS-Halle im HTC Würzburg den Verein, der den drittletzten Platz und damit den ersten Nicht-Abstiegsrang belegt. Mit einem Sieg könnten die Bad Kreuznacher die Würzburger im weiteren Saisonverlauf noch einfangen – wohlgemerkt theoretisch.