Spätes Gegentor: KHC rutscht auf Abstiegsrang

Jetzt wird es eng für die Hockey-Frauen des Kreuznacher HC. Das Team von der Nahe hat das erste von zwei Abstiegs-Endspielen in der Zweiten Regionalliga mit 2:3 (1:0) beim Dürkheimer HC verloren und ist auf den drittletzten Rang abgerutscht, der den bitteren Abstieg in die Oberliga bedeuten würde.

Der KHC, der ohne die erkrankte Vanessa Cunningham antreten musste, führte zur Pause mit 1:0 und verlor das Spiel trotzdem in den ersten 30 Minuten. „Das 1:0 hat für den Spielverlauf einfach nicht ausgereicht. Wir hatten noch sieben weitere Möglichkeiten, hätten 2:0 oder auch 3:0 führen müssen“, erklärte Maya Eberts, eine der vier KHC-Trainerinnen. Bitter: In der vierten Minute erzielten die Bad Kreuznacherinnen bereits einen Treffer, doch der wurde nicht anerkannt. „Ich weiß immer noch nicht warum“, sagte Maya Eberts, die den Ball selbst über die Linie gedrückt hatte und der dabei keine Regelüberschreitung aufgefallen war. So war es Mireia Espenschied, die den KHC in Führung brachte. 23 Minuten waren da gespielt.

Spielentscheidend waren die ersten fünf Minuten nach dem Seitenwechsel, als die Gastgeberinnen die Partie mit zwei Treffern (34., 35.) drehten. „Da haben wir gepennt“, ärgerte sich Maya Eberts. Doch ihr Team fand wieder zurück in die Spur und kam in der 41. Minute durch Silja Wagner zum Ausgleich. „Wir haben unseren Puls auch dadurch hochgefahren, dass wir mit den Schiedsrichter-Entscheidungen nicht glücklich waren“, berichtete die KHC-Trainerin und ergänzte: „Das war teilweise fragwürdig und mysteriös. Wir mussten uns nach dem Spiel sehr zurückhalten, um nicht deutlich unseren Unmut loszuwerden.“

Gleich zweimal wurden den Bad Kreuznacherinnen Ecken zugesprochen und wieder zurückgenommen. Trotzdem war der Siegtreffer möglich. Sarah Benkstein steuerte zweimal frei auf die DHC-Torfrau zu. Einmal schoss sie neben das Tor, ein weiteres Mal traf sie nur die Latte. Vier Minuten vor dem Ende gelang den Bad Dürkheimerinnen der Siegtreffer – eine Parallele zum Hinspiel, das der KHC mit dem gleichen Ergebnis und ebenfalls durch einen späten Gegentreffer verloren hatte. „Wenn wir das Übergewicht in Hälfte eins genutzt hätten, wäre es gar nicht zu der umkämpften Schlussphase gekommen“, haderte Maya Eberts.

Drei Wochen hat der KHC nun Zeit, um sich zu sammeln und auf das zweite Abstiegs-Endspiel am 17. Februar bei Eintracht Frankfurt II vorzubereiten. Bei den Hessinnen muss der KHC unbedingt gewinnen. olp

Kreuznacher HC: Reiniger – Arend, Senft, Kurpejovic, Eberts, Espenschied (1), Wagner (1), Benkstein, Kern, Zerback.