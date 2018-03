Schweizer fühlen sich beim KHC wohl

Der HC Rotweiß Wettingen ist so etwas wie der FC Bayern München in der Schweizer Hockeylandschaft. Stolze zwölfmal hat der Verein aus dem Kanton Aargau das nationale Double gewonnen, im Jahr 2002 gelang den Wettingern zudem der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, der Gewinn des Hallen-Euro-Hockey-Club-Champions-Cups. In ihrer Heimat fällt es den Wettingern schwer, Konkurrenten zu finden, die ihnen das Wasser reichen können. Also gehen die Schweizer gerne auf Reisen – und waren nun mit ihren U16-Junioren beim zehnten Arthur-Heil-Cup der Kreuznacher HC in der Jakob-Kiefer-Halle mit von der Partie.

Eine der letzten Ansprachen: Marcus Ventar (in schwarz), Noch-Trainer des HC Rotweiß Wettingen, wird das dominierende Team im Schweizer Hockey nach dem Turnier in Bad Kreuznach verlassen.

Foto: Christoph Erbelding

Damit hat der KHC zum runden Geburtstag der Veranstaltung einen neuen Weg beschritten, der der Anfang einer Kooperation oder intensiveren Zusammenarbeit sein könnte. Denn die Schweizer waren die ersten internationalen Gäste in der Geschichte des Gedächtnisturniers. „Es ist sicherlich möglich, dass auch mal unsere Vereine in die Schweiz fahren und in Wettingen gastieren können“, betonte KHCler Benjamin Blaschke, der gemeinsam mit Kim Zimmermann die Turnierleitung übernommen hatte. Im Aktivenbereich ordnet er die Wettinger in etwa auf dem Niveau 1. Regionalliga oder 2. Bundesliga ein. Beim Juniorenturnier in Bad Kreuznach demonstrierte der HC Rotweiß sein Können. Die Wettinger sicherten sich den inoffiziellen ersten Platz – ein Turniersieger wird beim Arthur-Heil-Cup nicht gekürt. Lediglich ihr letztes von insgesamt sechs Spielen in einem Feld von vier Mannschaften verloren die Schweizer. Ansonsten gab es fünf Siege, unter anderem zwei gegen den Kreuznacher HC, der sich freilich nicht nur organisatorisch, sondern auch ergebnistechnisch als guter Gastgeber erwies und alle sechs Partien verlor.

Nichts zu holen: Die U16-Junioren des Kreuznacher HC (rote Trikots, in dieser Szene gegen BW Köln) kassierten sechs Niederlagen.

Foto: Klaus Castor

Ganz anders präsentierten sich die U16-Spielerinnen des Kreuznacher HC, die in einer sehr ausgeglichenen Gruppe mit fünf Teams am Ende mit drei Siegen – bei einer Niederlage – die Nase vorn hatten. Damit ließen die Bad Kreuznacherinnen auch den TSV Mannheim hinter sich, der eigentlich den stärksten Eindruck hinterlassen und dem KHC mit einem 3:0 auch die einzige Niederlage beigebracht hatte. TSV-Patzer gegen Zehlendorf 88 (2:2) und BW Köln (1:2) machten für das Team von der Nahe jedoch den Weg nach oben frei.

Somit heimsten am Ende ein einheimisches und ein weit angereistes Team die stärksten Resultate ein. Die Wettinger freilich hatten sich schon für ihre Heimreise gerichtet, als den KHC-Mädels der letzte Triumph des Tages gelang. „Wir haben die Spielpläne extra so gelegt, dass die Teams mit den weiten Anreisen als erstes fertig sind“, betonte Turnierleiterin Kim Zimmermann. Bis zu ihrem letzten Spiel hatten die Wettinger die Bad Kreuznacher Gastfreundschaft genossen, wie Marcus Ventar, der Trainer des Schweizer Teams, bestätigte. „Wir haben im Haus des Sports übernachtet und sind wunderbar aufgenommen worden“, sagte der 47-Jährige.

Der ehemalige Bundesligaspieler im Trikot des HC Wacker München war in seiner Zeit als Jugendspieler schon das ein oder andere Mal in Bad Kreuznach gewesen. „An die Anlage im Salinental habe ich gute Erinnerungen“, betonte Ventar. Nach Stationen als Trainer in Deutschland heuerte er 2016 in der Schweiz an, coachte hauptamtlich mehrere Rotweiß-Teams, wird die Wettinger Ende des Monats aber wieder verlassen und sich in der Schweiz eine neue Aufgabe im Hockeybereich suchen. „Für uns sind solche Turniere in Deutschland sehr wichtig, da lernen die Spieler unheimlich viel dazu und nehmen neue Eindrücke mit. Ich kann meinem Noch-Verein nur empfehlen, das auch weiterhin zu machen. Umgekehrt stehen die Wege für den Kreuznacher HC aber auch nach Wettingen offen, wir haben genug Übernachtungsmöglichkeiten. Da würde sich beispielsweise ein Trainingslager anbieten.“

Von unserem Redakteur Christoph Erbelding