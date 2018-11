Der TSV Schott Mainz II ist für die Hockey-Frauen des Kreuznacher HC wie eine Wundertüte. Wer am Sonntag um 16 Uhr in Mainz im Oberliga-Duell auf dem Platz steht, ist kaum berechenbar. „So ist das eben mit zweiten Mannschaften. Das kann man eigentlich nicht einschätzen“, sagt Maya Eberts, Spielertrainerin des KHC. Beide Teams haben ihre ersten beiden Spiele gewonnen. 16 verschiedene Spielerinnen waren dabei für Mainz am Start. Das KHC-Team möchte in der Landeshauptstadt an die bisher gezeigten guten Leistungen anknüpfen. Ein Schwerpunkt diese Woche im Training lag bei den kurzen Ecken. „Da ist bei der Trefferquote noch deutlich Luft nach oben“, betonte Maya Eberts. Für die Partie am Wochenende steht der komplette Kader zur Verfügung. Kim Zimmermann ist wieder zurück im Team.

Die zweite Garnitur greift am Samstag wieder ins Verbandsliga-Geschehen ein. Sie reist nach Kaiserslautern und trifft dort auf die TG Worms und die TSG Kaiserslautern.

