KHC-Gegner schaut bei Handball-EM genau zu

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Der Abstiegskampf in der zweiten Regionalliga der Hockey-Frauen könnte spannender kaum sein. Die drei für den drittletzten Rang infrage kommenden Teams Kreuznacher HC (13 Punkte), Eintracht Frankfurt II und Dürkheimer HC (jeweils 12) sind gerade mal einen Zähler getrennt. Der KHC hat dabei nicht nur den minimalen Punktevorteil, er hat den Klassenverbleib auch deshalb in eigener Hand, weil er noch gegen beide Kontrahenten spielt. Das erste Abstiegs-Endspiel steigt am heutigen Samstag um 15 Uhr beim Dürkheimer HC.