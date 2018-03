Hockey, 1. Regionalliga: Kann der KHC den Spitzenreiter ärgern?

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Die einen haben einen Punkt, die anderen 13 Zähler auf der Habenseite, die einen stehen unten, die anderen oben in der Tabelle: Wenn der Kreuznacher HC als Schlusslicht der 1. Hockey-Regionalliga am Samstag um 16 Uhr in der IGS-Halle den Spitzenreiter TEC Darmstadt empfängt, sind die Rollen klar verteilt. Es müsste schon einiges zusammenkommen, damit die Mannschaft von Übungsleiter Christian Winkler ausgerechnet gegen den Tabellenführer ihren ersten Sieg in dieser bisher so enttäuschenden Spielzeit bejubeln darf.