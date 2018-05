Die Hockeyspieler des SC Frankfurt 80 II stehen schon ungeduldig auf dem Platz. Die Kabinenansprache beim Kreuznacher HC dauert etwas länger, und offenbar hat Christian Winkler die richtigen Worte gefunden. Denn seine Mannen erwischen einen blendenden Start in die zweite Hälfte, machen aus einem 2:1 ein 4:1. Doch die Gäste schlagen in der Partie der Zweiten Regionalliga ebenso schnell zurück, sodass sich der KHC am Ende mit einem 4:4 zufriedengeben muss.

„Es ist schade, dass wir nicht gewonnen haben. Aber wir haben einen Punkt geholt, der am Ende wichtig sein kann“, resümierte KHC-Trainer Christian Winkler und ergänzte: „Prinzipiell haben wir vieles ...

Lesezeit für diesen Artikel (453 Wörter): 1 Minute, 58 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.