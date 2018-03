Doppelsieg: KHC springt auf Platz drei

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Am Ende, als sie auch ihre zweite Partie siegreich gestaltet hatten, standen die Hockeyspielerinnen des Kreuznacher HC beisammen und ließen die Partien noch einmal Revue passieren. Sie lächelten dabei allesamt, wirkten gelöst, ihnen war klar, dass sie mit den deutlichen Erfolgen im Doppelpack einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Zweiten Regionalliga gemacht hatten. Erst hatten sie den TV Alzey mit 5:0 (0:0) bezwungen, einen Tag später gelang ihnen ein 8:1 (6:0) gegen den Rüsselsheimer RK II.