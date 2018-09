0:20 – das klingt noch immer nach. Mit 0:20 unterlag der Kreuznacher HC in der Zweiten Hockey-Regionalliga beim Hanauer THC. „Auf dem Spielfeld bekommst du das gar nicht so mit, zumal es keine Möglichkeit gab, es zu verhindern, weil die Hanauer konsequent durchgezogen haben. Dadurch war das Spiel aber auch für uns schnell vergessen“, erklärt KHC-Spielertrainer Christian Winkler mit ein paar Tagen Abstand. Mit Blick auf die nächste Partie am heutigen Samstag um 17 Uhr beim TFC Ludwigshafen sagt er mit einem Schmunzeln: „Ein 0:20 wird es nicht erneut geben.“

Das liegt zuvorderst an den Ludwigshafenern, denen die individuelle Klasse der Hanauer oder auch der Rüsselsheimer fehlt, gegen die der KHC zuvor mit 0:11 unterlegen war. „Trotzdem halte ich die ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.