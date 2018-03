Kreuznacher HC steht gegen Schott Mainz unter Druck: Eine Niederlage bedeutet wohl den Abstieg

Nein, Christian Winkler will noch nicht von einer letzten Chance sprechen. „Es könnte unter Umständen, je nach Konstellation in anderen Ligen, ja sein, dass es ein Relegationsspiel für den Vorletzten der Tabelle gibt“, sagt der Trainer des Kreuznacher HC, dessen Mannschaft derzeit Letzter der Ersten Hockey-Regionalliga ist – mit einem Zähler weniger als der 1. Hanauer THC, der darüber steht.

Der Kreuznacher HC will trotz seiner misslichen Lage weiterhin mutig auftreten – so wie in dieser Situation Christopher Knaul (Zweiter von links), der gegen TEC Darmstadt zum Alleingang ansetzt. Der KHC musste gegen den Tabellenführer zuletzt dennoch eine 2:5-Niederlage hinnehmen.

Foto: Klaus Castor

Um sicher drin zu bleiben, muss der KHC allerdings Drittletzter werden. Die erste rettende Position belegt derzeit der TSV Schott Mainz – und der hat mit zehn Punkten bereits neun mehr auf dem Konto als die Bad Kreuznacher. Am Samstag empfängt der KHC um 17 Uhr eben jene Mainzer in der IGS-Halle und sollte bei noch vier ausstehenden Spielen einen Sieg einfahren, sofern er das rettende Ufer nicht vollends aus den Augen verlieren will.

Trotz aller sportlicher Tristesse, die der KHC als Absteiger aus der Zweiten Bundesliga auch eine Liga darunter nicht hinter sich lassen konnte, strahlt Winker als Übungsleiter der Rot-Weißen weiterhin eine bemerkenswerte Ruhe aus. Die so dürftige Saisonbilanz – ein Remis und fünf Niederlagen aus sechs Spielen – versetzt den Coach nicht in Panik. Er arbeitet mit dem Team auch vor dem entscheidenden Spiel gegen die Mainzer weiterhin nach seiner Maxime, die in erster Linie auf die Verbesserung des Spiels ausgelegt ist, unabhängig davon, ob Punkte herausspringen. „Wir haben Fortschritte gemacht. Jetzt geht es darum, in einem engen Spiel auch mal den Sack zuzumachen“, sagt Winkler und geht davon aus, dass die Partie gegen die Schotten einen ähnlichen Verlauf nehmen wird wie das Hinspiel. Damals gewann der TSV knapp mit 6:5.

„Die Mainzer sind nicht das passstärkste und individuell am besten besetzte Team der Liga. Sie zeichnet aber aus, dass sie viel über den Teamgeist wettmachen“, betont Winkler. Der KHC-Trainer ist froh, nach dem 2:5 gegen Tabellenführer TEC Darmstadt am vergangenen Samstag erneut eine Heimpartie zu haben: „Zu Hause spielt man einfach am liebsten, da kennt man jede Ecke.“ Insgesamt dürfen die Bad Kreuznacher in dieser Spielzeit noch dreimal daheim ran – dabei müssen drei Siege her, sonst dürfte es mit dem Klassenverbleib nichts mehr werden. Was Winkler Mut macht: Er kann gegen die Mainzer auf den kompletten Kader zurückgreifen. ce