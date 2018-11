Endstation Achtelfinale: Die Handballerinnen des SSV Wissen sind in der HVR-Pokalrunde der letzten 16 durch eine 14:23-Niederlage ausgeschieden. Gegen Bezirksliga-Konkurrent HSV Rhein-Nette kostete ein eklatanter Leistungseinbruch in der zweiten Halbzeit den Einzug ins Viertelfinale. In einer lange Zeit ausgeglichenen Begegnung setzten sich die Gäste gegen Ende der ersten Halbzeit mit 8:10 ab, nachdem sie zuvor zwölf Minuten lang ohne Gegentreffer geblieben waren.

Nach Wiederbeginn wendete sich allerdings das Blatt schnell. Wissen brachte 15 Minuten lang keinen Ball im Tor der HSV, die die Gunst der Stunde nutzte und bis auf 16:10 erhöhte. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.