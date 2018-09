Die Handballerinnen des VfL Hamm hätten durch den Oberliga-Aufstieg des TV Engers auch in der Saison 2018/19 in der Rheinlandliga spielen dürfen, doch nach internen Abwägungen kamen die Spielerinnen und Verantwortlichen zum einstimmigen Ergebnis, dass sie von diesem Recht keinen Gebrauch machen werden und sich stattdessen in die Bezirksliga des Spielbereichs Rhein/Westerwald zurückziehen. Die Liga, in der die Ballwerferinnen von der Sieg seit der Runde 2013/14 zweimal Meister und einmal Vizemeister wurden. Aber diesmal sehen die Erwartungen anders aus. „Wir haben in letzter Zeit zu viele Leistungsträgerinnen verloren. Das war nicht nur der Grund dafür, uns aus der Rheinlandliga zu verabschieden, sondern wird auch dafür sorgen, dass wir uns vor einer schwierigen Saison befinden. Wir müssen uns erst einmal finden und schauen, wo die Reise hingeht. Die obere Tabellenhälfte müssen wir als Absteiger aber schon ins Auge fassen“, sagt VfL-Trainer Niko Langenbach. Simone Beckmann (Laufbahnende) und Nathalie Halter (Studium) schieden schon im Laufe der abgelaufenen Spielzeit aus, hinzu kommen nun auch noch die zweite Torhüterin Sabrina Schneider, die zurück nach Fürth zieht, und Anastasia Bojko. Hamms Haupttorschützin der Aufstiegssaison verschlägt es nach Köln.

Neu in Reihen der ersten Mannschaft sind Madeleine Schütz, die auf Rückraum rechts und Rechtsaußen einsetzbar ist, und die halbrechte Pauline Durben aus der eigenen A-Jugend. Durben wird als Spielerin ...

