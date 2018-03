20:29 in Daun: Negativlauf entmutigt die VfL-Frauen nicht

Um kurz vor Mitternacht waren die Rheinlandliga-Handballerinnen des VfL Hamm unter der Woche heimgekehrt von ihrem Auswärtsspiel beim TuS Daun. Und das einmal mehr ohne Ertrag. Mit 20:29 (7:13) unterlag die Mannschaft von Trainer Niko Langenbach, muss somit also auch nach dem zwölften von insgesamt 20 Spielen weiterhin auf die ersten Punkte in dieser Saison warten.

Fehlt den VfL-Frauen seit Jahresbeginn wegen eines Auslandsaufenthalts: Anastasia Bojko.

Foto: byJogi

Dass ihnen nach dem Aufstieg im Sommer keine leichte Spielzeit bevorstehen würde, war nicht nur Langenbach klar. Immerhin überlegten sich er und seine Spielerinnen nach der feststehenden Bezirksliga-Meisterschaft ganz genau, ob sie den Sprung in die Rheinlandliga überhaupt wagen würden. Sie wagten ihn – und zahlen bislang reichlich Lehrgeld.

Das wurde auch in Daun wieder deutlich. Dort leisteten sich die VfL-Frauen gegen einen Gegner, der in tabellarischer Hinsicht zum Mittelmaß zählt, abermals zu viele Auszeiten, die sich in Fehlpässen im Aufbauspiel äußern, die den Gegnern wieder und wieder leichte Tore ermöglichen. Mit dem ersten Angriff hatte Stephanie Land die Hämmscherinnen in Führung gebracht, die immerhin drei Minuten lang währte. Danach ging's jedoch ratzfatz. 1:3 (5.), 2:6 (14.), 7:13 (30.) hießen die Zwischenstände aus VfL-Sicht bis zur Pause, nach der der Rückstand zehn Minuten vor dem Ende mit 14 Toren (13:27) seinen Höchstwert erreichte. Immerhin gehörte die Schlussphase der Partie den Gästen von der Sieg, die mit sieben Treffern in sechs Minuten das Endresultat noch etwas günstiger gestalteten.

Dass sein Team ob der sportlichen Talfahrt Gefahr laufe auseinanderzubrechen, diesem Szenario erteilt Langenbach eine klare Absage. „Natürlich ist es bitter, noch kein Spiel gewonnen zu haben. Aber die Stimmung ist nach wie vor gut. Wir wissen, wo wir herkommen – und dass wir eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft sind“, sagt der Trainer, der hofft, die VfL-Mädels mittelfristig in der Rheinlandliga etablieren zu können. Sportlich wird der Abstieg in dieser Saison nur noch schwer zu verhindern sein. Doch wegen der Unterbesetzung mit nur elf Teams muss am Ende vielleicht niemand runter. Andreas Hundhammer

VfL Hamm: Triebsch – Land (8/2), Schnare (5), Ließfeld (1), Thiel (1), Isgejm (1), Beckmann (1), Diefenbach (2), Krämer (1), Schmitz.