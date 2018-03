Schweich nicht unterschätzen

Aus unserem Archiv

Bannberscheid

„Ich bin sehr froh, dass wir jetzt erst mal unseren zweiten Platz gefestigt haben“, sagte Spielertrainerin Melanie Knapp vom TuS Bannberscheid nach dem klaren 28:21-Heimsieg gegen den TV Welling. Und damit dieser zweite Rang in der Handball-Rheinlandliga der Frauen weiter zementiert wird, soll sich nun am Sonntag von 15 Uhr an in der Sporthalle der Overberg-Schule in Siershahn gegen den HSC Schweich ein weiterer Erfolg anschließen. Die Gäste von der Mosel sollten eigentlich schon am 24.