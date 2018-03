Nach zwei überzeugenden Auftritten in der Fremde wartet auf die zweite Welle der HSG Bad Ems/Bannberscheid die nächste spannende Hausaufgabe: Am Samstag geht es ab 17.30 Uhr in Bad Ems gegen den Verbandsliga-Sechsten TV Güls. Der Gast von der Mosel hat erst zwölf Saison-Begegnungen absolviert und steht nach Minuspunkten etwas günstiger da als die von Andreas Klute trainierte HSG-Reserve.

Michael Schmitz und Co. aber wollen unbedingt den Rückenwind von zuletzt 4:0 Punkten nutzen, um den neunten Saisonsieg einzufahren. Damit würde der respektable vierte Tabellenplatz untermauert. stn

