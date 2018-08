Mit einem alten Bekannten als verantwortlichem Mann an der Seitenlinie gehen die Handballer der HSG Bad Ems/Bannberscheid in ihre dritte gemeinsame Saison: Für den aus beruflichen und privaten Gründen nach nur knapp zwölfmonatiger Amtszeit wieder ausgeschiedenen Veit Waldgenbach engagierten die Verantwortlichen um Spielausschuss-Chef Peter Keil kurzerhand mit Hanjo Neeb einen erfahrenen Übungsleiter, der zuletzt beim Regionalligisten TV Jahn Köln-Wahn als Co-Trainer wirkte, davor die A-Jugend des TuS Ferndorf in die Bundesliga geführt hatte und auf eine erfolgreiche Vergangenheit als langjähriger Spieler und Trainer von Mannschaften des TuS Bannberscheid zurückblicken kann.

„Der Kontakt zu Hanjo ist nie abgerissen, daher lag es nahe, ihn zu fragen, ob er sich ein erneutes Engagement bei uns vorstellen könnte“, schilderte Keil, wie er und seine ...

