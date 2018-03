HSG-Dritte gewinnt mit Minikader in Wissen

In der Handball-Landesliga hat die HSG Bad Ems/Bannberscheid III ihr Auswärtsspiel beim SSV Wissen trotz eines Minikaders von zwei Torleuten und nur acht Feldspielern mit 29:25 (13:9) gewonnen.

Neben den verhinderten Daniel Gramig, René Freisberg, Alexander Lohmann und Marco Krätz fielen kurzfristig auch Jannik Scheid und Kai Wallroth krankheitsbedingt aus. Deshalb wurde sich mit A-Jugendtorwart Leon Kamp sowie Rückkehrer Nils Müller verstärkt.

Die Kombinierten von der Lahn und aus dem Westerwald bestimmten die Anfangsphase. Sie scheiterten allerdings häufig am bestens aufgelegten Wissener Schlussmann Daniel Reifenrath, sodass der SSV immer in Schlagdistanz blieb und in dieser hart geführten Partie mit dem 6:6 (11.) zum Ausgleich kam. Ein 5:0-Torelauf der Gäste führte aber dann zu deren 11:6- und 13:9-Pausenführung.

In Hälfte zwei wurde es dann zeitweise recht wild auf dem Feld. Die Gastgeber stellten auf eine unorthodoxe offene Manndeckung um. Das sorgte in Kombination mit der nun immer prägenderen Härte dafür, dass nur noch wenig Handball gespielt wurde. Die aufkommende Unruhe nutzten die Wissener dazu, beim Stand von 16:17 (41.) nochmals auf einen Treffer zu verkürzen. Die HSG jedoch zeigte sich davon nur kurz beeindruckt, fand zurück zu ihrem stabilen Abwehrspiel und zog in der Folge vorentscheidend auf 23:18 (49.) davon. Diesen Vorsprung schaukelten die Gäste nun souverän über die Zeit.

„Unser Sieg ist absolut verdient“, meinte HSG-Spielertrainer Dario Lehmler.

HSG Bad Ems/Bannberscheid III: M. Berges, Kamp – Steigerwald (3), Wohkittel (2), Müller, Hemmerich (2), Lehmler (7), M. Hehl (3), Bader (10/4), Chr. Hehl (2).