HSG dreht in Unterzahl auf

In der Landesliga liegen die Handballer der HSG Bad Ems/Bannberscheid III und der HSG Westerwald als Dritter und Vierter der Tabelle nach ihren Heimsiegen weiter in Lauerstellung.

HSG Westerwald – SSV Wissen 31:21 (12:11). Mit einem ungefährdeten Sieg gegen den SSV Wissen haben die Westerwälder Vereinten vor 110 Zuschauern ihren vierten Tabellenplatz in der Landesliga gefestigt. Von der spielerischen Überlegenheit der HSG war jedoch in der ausgeglichenen ersten Spielhälfte noch wenig zu spüren. Technische Fehler und ungenaue Zuspiele der Westerwälder nutzten die Gäste aus Wissen immer wieder aus, um mit einfachen Tempogegenstoßtoren erfolgreich zu sein.

Die HSG hatte in dieser Phase noch Glück, dass Wissen zahlreiche Würfe aus aussichtsreichen Positionen nicht nutzen konnte. Interimstrainer Eike Weinberg, der an diesem Tag den erkrankten HSG-Coach Alexander Paschkevich vertrat, stellte in der zweiten Hälfte auf eine offensivere Abwehr um. Mit dem vorgezogenen Maxim Metternich und Routinier Jörg Wengenroth im Mittelblock wurden die Wissener Angriffsbemühungen wirksam unterbunden. Dies führte zwar zu deutlich mehr Zeitstrafen auf HSG-Seite (sieben von neun Strafen gab's in Halbzeit zwei) – gegenüber vier Zeitstrafen bei den Gästen – interessanterweise bauten die Westerwälder aber insbesondere in Unterzahl die Führung kontinuierlich aus. Wissen stellte dann auf eine sehr offensive 3:3-Deckung um, konnte jedoch den Torlauf der treffsicheren HSG-Rückraumschützen Alexander Vidojevic, Matthias Baumann und Lars Hofmann nicht verhindern.

Auch eine offene Manndeckung der Gäste änderte in den letzten zehn Minuten des Spiels nichts mehr am klaren Heimsieg. Am Ende siegte die HSG Westerwald deutlich mit 31:21 Toren.

Am kommenden Wochenende geht es für die Westerwälder zum wichtigen Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten HSG Sinzig.

HSG Westerwald: Böhm, Florschütz, Herz – Vidojevic (12), Klopsch, Domme (1), Baumann (5), Böhm, Hofmann (8/2), Petri, Wengenroth (1), Metternich, Hengstermann (2), Jung (2).

HSG Bad Ems/Bannberscheid III – TV Bassenheim II 24:23 (12:12). Nachdem die Dritte der HSG das vergangene Jahr mit einer beachtlichen Serie von fünf Siegen in Folge beendet hatte, wollte sie sich nun für die unnötige Niederlage im ersten Spiel der Saison in Bassenheim revanchieren. Doch die Gäste erwiesen sich als der erwartet unangenehme Gegner.

Den Zuschauern wurde in den ersten 20 Minuten handballerische Magerkost geboten, in der 21. Minute stand es 8:8. Bis zur Pause nahm die Begegnung dann aber etwas Fahrt auf, absetzen konnte sich aber keines der Teams. Der zweite Durchgang begann deutlich schwungvoller als der erste. Nach ausgeglichenem Beginn agierte die HSG-Abwehr nun zusehends griffiger. Der zwischen die Pfosten gerückte Marco Krätz wurde von Minute zu Minute stärker und leitete ein ums andere Mal schnelle Gegenstöße auf den pfeilschnellen Daniel Braun ein. Nach einem 3:0-Lauf zog die HSG von 17:17 (41.) auf 20:17 (45.) davon und erhöhte in der Folge auf 23:19 (53.).

Danach kam jedoch ein Bruch ins Spiel der Kombinierten. Unvorbereitete Torabschlüsse und nachlässiges Deckungsverhalten luden die Bassenheimer dazu ein, den Abstand nochmals zu verkürzen (23:22, 56.). Dass die Hausherren die Partie in dieser Phase nicht komplett aus der Hand gaben, hatten sie einzig und allein ihrem Schlussmann zu verdanken. Der oberligaerfahrene Routinier brachte die allzu oft frei vor ihm auftauchenden Schützen der Gäste reihenweise zur Verzweiflung, neben sechs Hochkarätern allein in den letzten zwölf Minuten des Spiels entschärfte Krätz in dieser Phase auch zwei Siebenmeter. Gegen den Treffer zum 23:23-Ausgleich war jedoch auch er machtlos, sodass sich der Ausgang dieser an Spannung nun kaum zu überbietenden Partie im letzten Angriff der Gastgeber entscheiden sollte. Zehn Sekunden vor dem Ende setzte die HSG ihre angesagte Kombination an, an deren Ende sich Dario Lehmler durchsetzte und den umjubelten 24:23-Siegtreffer erzielen konnte.

HSG Bad Ems/Bannberscheid III: Krätz, M. Berges – Wolf (4), Lehmler (9/1), Hehl (1), Hering (1), Scheid, Braun (3), Hehl, Lohmann (2), Wallroth (4/3).