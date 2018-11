Das wohl Wichtigste neben dem nackten Endergebnis vorweg: Im Meisterschaftsspiel der Handball-Rheinlandliga bezwang vor 100 Zuschauern in der Sporthalle Silberau die HSG Bad Ems/Bannberscheid den Verbandsmeister der Vorsaison, die HSG Irmenach/Kleinich/Horbruch, hoch mit 27:18 (11:11). Nach diesem Debakel in der Kurstadt an der Lahn muss sich Spielgemeinschaft aus dem Hunsrück nach einem neuen Trainer umsehen. Unmittelbar nach Spielende teilte Meistermacher Mirza Cehajic seinen Entschluss dem Team in der Kabine mit und wandte sich dann über unsere Zeitung an die Öffentlichkeit. „Diese klare Niederlage ist eine Blamage“, sagte Cehajic. „In mir hat sich der Eindruck verfestigt, dass ich die Mannschaft nicht mehr erreiche. Und daher sehe ich den Zeitpunkt als gekommen an, dass ich mein Traineramt niederlege und damit die Tür für neue Wege öffne. Wir haben zusammen schöne Ziele erreicht, aber uns heute bis auf die Knochen blamiert. Da muss sich etwas ändern, und ich mache den Anfang.“

Was den Trainer zu diesem radikal anmutenden Schritt bewegt hat, spielte sich vornehmlich nach der Pause ab. In der ersten Halbzeit boten beide Teams keine handballerischen Leckerbissen an. Die Partie ...

