Der TuS Weibern wartet mit einem Paukenschlag auf: Der Handball-Verbandsligist präsentiert zum anstehenden Trainingsauftakt einen neuen Trainer. Hansi Schmidt, ehemaliger Regionalligaspieler und zuletzt Trainer beim Frauen-Oberligisten TV Bassenheim, steht ab sofort auf der Kommandobrücke beim Traditionsverein aus der Eifel. „Es war ein hartes Stück Arbeit, Hansi davon zu überzeugen, dass es sich insbesondere sportlich für ihn lohnen könnte, in Weibern anzuheuern“, erzählt der TuS-Vorsitzende Michael Dahm. Schließlich ist es für das Bannberscheider Urgestein Schmidt, der nach wie vor in seiner Heimatgemeinde ansässig ist, mit erheblichem Aufwand verbunden, das Training in der Eifel zu leiten. Insbesondere in der Vorbereitungszeit sind wöchentlich drei Einheiten geplant.

Hansi Schmidt sagte dazu: „Ich freue mich sehr auf diese ausgesprochen reizvolle Aufgabe. Die Verbandsliga wird mit drei Absteigern aus der Rheinlandliga so stark sein wie noch nie.“ In den ...

