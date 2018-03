Ein in letzter Sekunde vom Block ins Tor abgefälschter Freiwurf von Marie Kohns bescherte dem TuS Bannberscheid in der Handball-Rheinlandliga der Frauen einen glücklichen und um so mehr bejubelten 24:23 (8:8)-Sieg bei der HSG Mertesdorf-Ruwertal. „Wir haben nicht nur gegen einen erwartet rustikal zur Sache gehenden Gegner, sondern auch gegen uns selbst gekämpft“, bilanzierte TuS-Spielertrainerin Melanie Knapp. „Da war total der Wurm drin, von einem gebrauchten Tag zu reden wäre noch geschmeichelt. So etwas habe ich bisher nie erlebt, dass man so ein Spiel noch gewinnt. Wir haben am Ende alle nur den Kopf geschüttelt über das, was wir da zusammengespielt hatten.“ Nach 14 Minuten hatten die Gäste gerade mal ein mickriges Törchen erzielt. „Wir haben uns dann langsam reingekämpft und nach der Pause mal mit fünf Toren abgesetzt, aber dann wieder den Faden verloren“, so Knapp. „Gerettet haben uns letztlich die jungen Spielerinnen Hannah Schlapp und Lisa Schönberger, die vor allem in der zweiten Halbzeit auf der rechten Seite Betrieb gemacht haben.“ gh

TuS Bannberscheid: S. Sonntag - Kohns (2), Kohn-Bolze (6/4), Knapp (5), Eichmann (2), Gerlach, Schlapp (5), Haberstock, Sitzen (1), V. Sonntag, Schönberger (3).

