Duelle mit Tabellenletzten haben so ihren eigenen Charme. Im Vorfeld ernsthaft davon auszugehen, den Gegner auf die leichte Schulter nehmen zu können, hat nicht selten fatale Auswirkungen für das Punktekonto des in der Tabelle zumeist wesentlich besser platzierten Teams. Eine solch unangenehme Aufgabe wartet am späten Samstagnachmittag ab 17.30 Uhr auf die Reserve der HSG Bad Ems/Bannberscheid, die zum punktlosen Verbandsliga-Schlusslicht HSV Rhein-Nette II fährt und beim Wiedersehen mit ihrem letztjährigen Spieler Dario Lehmler in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Realschule in Andernach gefordert ist.

„Das ist an sich eine gute Mannschaft, die aber in der Vergangenheit oft ihre Probleme auf der Torhüter-Position hatte. Das ist alles andere als eine Pflichtaufgabe, ich sehe uns dort ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.