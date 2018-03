Am Römerwall: Bad Ems/Bannberscheid II prüft Titelanwärter

Aus unserem Archiv

Rhein-Lahn

Mit dem Auswärtsspiel beim ehemaligen Zweitligisten HSG Römerwall startet Handball-Verbandsligist HSG Bad Ems/ Bannberscheid II in die restliche Punktrunde. Der Anwurf der Partie erfolgt am Samstagabend um 19 Uhr in der Rheinbrohler Römerwallhalle –– und nicht wie zunächst angedacht in St. Katharinen.