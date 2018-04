Nach sechs Niederlagen hintereinander hat der TuS Holzheim II im Kellerduell der Bezirksoberliga mit einem 33:17 (13:9)-Kantersieg gegen Schlusslicht TuS Dotzheim II den Endspurt der Liga erfolgreich eingeläutet. Überforderte und minutenlange Dotzheimer Angriffsbemühungen schläferten die Holzheimer Mannschaft zunächst ein und verleiteten zu unkonzentrierten Aktionen. Trotz spürbarer Überlegenheit stand zur Pause „nur“ ein 13:9 für die Gäste auf der Anzeigetafel. Für die zweite Halbzeit nahmen sich die Ardecker einiges vor. Die jungen Sieben setzte die Vorhaben nun besser in die Tat um. Binnen sieben Minuten schraubten sie den Vorsprung von 13:9 zum vorentscheidenden 19:9, spätestens beim 22:10 waren die Würfel gefallen. „Dieser Sieg war enorm wichtig, da wir den Anschluss an die Mannschaften des unteren Mittelfeldes gehalten haben“, atmete Trainer Christian Bittkau auf. „Jetzt gilt es, den Aufschwung mit in die kommenden Begegnungen zu nehmen und dort die zum Klassenverbleib nötigen Punkte einzufahren.“ stn

Holzheim II: Fomino, M. Fischer - Moos (4), Koch (4), Hien (3), Grünewald (3), Nink (5/1), Steinbach (3), Oster (2), Grandpierre (4), Bühler (2), Jakobi (3/1). Schiedsrichter: Willi Duplois ...

