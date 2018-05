Raus aus der Halle, endlich wieder in frischer Luft auf auf den Rasen: Nachdem für die Holzheimer Seniorenteams alle Entscheidungen in der Handballsaison 2017/18 gefallen sind, rückt nun zum Abschluss der Spielzeit der Spaßfaktor nochmals in den Vordergrund. Wie seit Jahrzehnten üblich, richten die Ardecker auch an diesem Pfingstwochenende wieder ihr traditionelles Freiluftturniere auf dem Holzheimer Sportplatz aus. Das Pfingstturnier mit seinen Kleinfeldentscheidungen am Samstag ab 12.30 Uhr und den Spielen über das Großfeld am Sonntag ab 10.30 Uhr hat von seinem Reiz nichts eingebüßt und kann mit 32 teilnehmenden Mannschaften erneut eine gute Resonanz verzeichnen. 18 Männer- und 4 Frauen-Teams sind am Samstag im Einsatz, 10 Mannschaften lassen am Sonntag die Zeiten des Großfeldhandballs wiederaufleben. Neben den heimischen Protagonisten kommen auch wieder viele Stammgäste: So zum Beispiel die Holzheimer Freunde aus Mönkeberg mit ihrem Tross von rund 50 Leuten, die SG Plön oder der TV Aldenrade. Neben den TuS-Teams ist als weiterer Lokalmatador der Limburger HV vertreten.

Neben dem sportlichen Teil sorgt DJ Toasti am Samstagabend für beste Stimmung unter den Feierlichkeiten seit jeher nicht abgeneigten Handballern. rwe

